В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
37 минут назад

Представлен Realme 10 Pro Coca-Cola Edition

MobiDevices

Компания Realme, в сотрудничестве с Coca-Cola, анонсировала в Индии смартфон Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition. В устройстве использованы элементы классического дизайна Coca-Cola с красными и чёрными акцентами.

Представлен Realme 10 Pro Coca-Cola Edition
Фото: mobidevices.commobidevices.com

Особенности

Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition обладает асимметричным дизайном на задней панели с классическим логотипом Coca-Cola. Смартфон получил настраиваемый пользовательский интерфейс с переработанными значками приложений, экраном блокировки и обоями.

mobidevices.com

Есть классическая мелодия звонка Coca-Cola и всплывающие уведомления, а настраиваемая анимация зарядки имитирует наполнение бутылки колы. Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition поставляется с индивидуальным инструментом для извлечения SIM-карты, фигуркой-талисманом Realmeow Coca-Cola, наклейками и карточкой с уникальным номером от 0001 до 1000 – смартфон выйдет тиражом всего в 1000 экземпляров.

mobidevices.com

Технические спецификации остались такими же, как и у оригинальной модели: 6,72-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, SoC Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, двойная основная камера (108 + 2 Мп), селфи-камера на 16 Мп и аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Работает смартфон под управлением пользовательского интерфейса Realme 4.0 на базе Android 13.

Доступность, цена

Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition будет доступен для покупки через Flipkart и на веб-сайте компании, начиная с 14 февраля. Смартфон выйдет ограниченным тиражом – всего 1000 экземпляров. Стоимость новинки составляет 20 999 рупий ($255).

Наука и техника,Coca-Cola,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители