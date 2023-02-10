Представлен Realme 10 Pro Coca-Cola Edition

Компания Realme, в сотрудничестве с Coca-Cola, анонсировала в Индии смартфон Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition. В устройстве использованы элементы классического дизайна Coca-Cola с красными и чёрными акцентами.

Фото: mobidevices.com mobidevices.com

Особенности

Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition обладает асимметричным дизайном на задней панели с классическим логотипом Coca-Cola. Смартфон получил настраиваемый пользовательский интерфейс с переработанными значками приложений, экраном блокировки и обоями.

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Есть классическая мелодия звонка Coca-Cola и всплывающие уведомления, а настраиваемая анимация зарядки имитирует наполнение бутылки колы. Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition поставляется с индивидуальным инструментом для извлечения SIM-карты, фигуркой-талисманом Realmeow Coca-Cola, наклейками и карточкой с уникальным номером от 0001 до 1000 – смартфон выйдет тиражом всего в 1000 экземпляров.

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Технические спецификации остались такими же, как и у оригинальной модели: 6,72-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, SoC Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, двойная основная камера (108 + 2 Мп), селфи-камера на 16 Мп и аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Работает смартфон под управлением пользовательского интерфейса Realme 4.0 на базе Android 13.

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