В китайских телефонах на Android обнаружили шпионские программы

«Стоит ли опасаться пользователям в других странах? На самом деле, будет огромный скандал, если факты утечки этих данных в сторону Китая произойдут, с большой долей вероятности китайские производители могут вообще лишиться всех европейских и американских рынков. Скорее всего, эта информация в европейских и американских странах сливаться и будет. Там информация, сливаются в первую очередь уникальные данные по телефону, возможность передачи информации по контактам, возможность по перемещению людей. И если мы вспоминаем про вообще политику Китая о тотальной слежке, о выстраивании рейтинга людей, то это вообще политика страны — тотальная слежка, тотальный контроль с целью в первую очередь выявления неблагонадежных, быстрого раскрытия преступлений. И как к этому относиться, насколько это критично? Если эта информация уйдет в руки злоумышленников, естественно, это очень плохо. Но, с другой стороны, насколько она ценна для тех же самых правоохранительных органов. Если эту информацию использовать законно, в целях расследования преступлений, в целях выявления злоумышленников, то, естественно, она необходима. В противных случаях она слишком опасна».