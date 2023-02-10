Amazon разрешили запустить в космос более 3000 спутников

Федеральная комиссия по связи (FCC) США выдала разрешение дочерней компании Amazon Kuiper Systems на развертывание группировки из 3236 широкополосных спутников. SpaceX пыталась убедить комиссию, что она должна ограничить Kuiper развертыванием только 578 спутников.

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При этом разрешение выдано с оговоркой: спутники Project Kuiper подвержены риску столкновения в случае потери управления или внутренних сбоев в работе аппаратов. Поэтому Project Kuiper должен предоставлять полугодовые отчеты о количестве запущенных спутников, а также о темпах вывода из эксплуатации старых спутников.