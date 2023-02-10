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48 минут назад

Amazon разрешили запустить в космос более 3000 спутников, несмотря на возражения SpaceX Маска

Ferra.ru

Федеральная комиссия по связи (FCC) США выдала разрешение дочерней компании Amazon Kuiper Systems на развертывание группировки из 3236 широкополосных спутников. SpaceX пыталась убедить комиссию, что она должна ограничить Kuiper развертыванием только 578 спутников.

Amazon разрешили запустить в космос более 3000 спутников
Фото: Ferra.ruFerra.ru

При этом разрешение выдано с оговоркой: спутники Project Kuiper подвержены риску столкновения в случае потери управления или внутренних сбоев в работе аппаратов. Поэтому Project Kuiper должен предоставлять полугодовые отчеты о количестве запущенных спутников, а также о темпах вывода из эксплуатации старых спутников.

Таким образом регулятор хочет предотвратить столкновения с другими космическими аппаратами на низкой околоземной орбите. Одобрение также требует, чтобы Project Kuiper выводил из эксплуатации спутники из группировки по окончании их семилетней миссии.

Наука и техника,Amazon,SpaceX,
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