Опубликованы спутниковые снимки последствий землетрясения в Турции

Компания из США Maxar опубликовала спутниковые снимки последствий землетрясения в Турции. Об этом пишет РБК.

Фото: Maxar Technologies Maxar Technologies

На кадрах видна разрушенная взлетно-посадочная линия аэропорта города Хатай, развалины жилых домов в Антакье, а также поврежденные зернохранилища в Кырыкхане и Нурдагы.

Maxar Technologies

Maxar Technologies

По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции достигло 17 674, еще 72 879 человек получили ранения. За последние сутки из-под завалов живыми извлекли 121 человека.