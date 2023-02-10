Блогер проверил Samsung Galaxy S23 Ultra на прочность

Блогер JerryRigEverything, тестирующий смартфоны на прочность, опубликовал видео с проверкой нового флагмана Samsung Galaxy S23 Ultra. Ролик размещен на официальном YouTube-канале проекта.
Смартфон получил положительный отзыв от блогера — он прошел тест твердости и тест нагрева, продемонстрировав хорошее качество материалов. Кроме того, JerryRigEverything так и не смог сломать устройство пополам, что является частью стандартного эксперимента. Как можно увидеть на видео, Samsung Galaxy S23 Ultra не только не сломался, но и не прогнулся и не треснул.
Флагман Samsung Galaxy S23 Ultra был представлен на официальной презентации Galaxy Unpacked, которая состоялась 1 февраля 2023 года. Он получил экран типа AMOLED с диагональю 6,8 дюйма, новый основной модуль камеры на 200 МП, два 10-мегапиксельных модуля телефото с трехкратным и 10-кратным увеличением, а также 12-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру.