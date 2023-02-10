В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
59 минут назад

Проверяющий на прочность смартфоны блогер не смог сломать Samsung Galaxy S23 Ultra

Газета.Ru

Блогер JerryRigEverything, тестирующий смартфоны на прочность, опубликовал видео с проверкой нового флагмана Samsung Galaxy S23 Ultra. Ролик размещен на официальном YouTube-канале проекта.

Блогер проверил Samsung Galaxy S23 Ultra на прочность
Фото: JerryRigEverything/YouTubeJerryRigEverything/YouTube

Смартфон получил положительный отзыв от блогера — он прошел тест твердости и тест нагрева, продемонстрировав хорошее качество материалов. Кроме того, JerryRigEverything так и не смог сломать устройство пополам, что является частью стандартного эксперимента. Как можно увидеть на видео, Samsung Galaxy S23 Ultra не только не сломался, но и не прогнулся и не треснул.

Флагман Samsung Galaxy S23 Ultra был представлен на официальной презентации Galaxy Unpacked, которая состоялась 1 февраля 2023 года. Он получил экран типа AMOLED с диагональю 6,8 дюйма, новый основной модуль камеры на 200 МП, два 10-мегапиксельных модуля телефото с трехкратным и 10-кратным увеличением, а также 12-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители