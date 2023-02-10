Блогер проверил Samsung Galaxy S23 Ultra на прочность

Смартфон получил положительный отзыв от блогера — он прошел тест твердости и тест нагрева, продемонстрировав хорошее качество материалов. Кроме того, JerryRigEverything так и не смог сломать устройство пополам, что является частью стандартного эксперимента. Как можно увидеть на видео, Samsung Galaxy S23 Ultra не только не сломался, но и не прогнулся и не треснул.