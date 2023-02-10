Ученым впервые удалось наблюдать на Солнце огромный торнадо

Примерно каждые 11 лет магнитное поле Солнца полностью обновляется — его северный и южный полюса меняются местами, говорят ученые. Сейчас светило подходит к пику своего 11-летнего цикла. На нем все чаще происходят явления, которые ставят в тупик исследователей — например, огромный торнадо, зафиксированный на днях.

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Астрономы американского космического агентства NASA запечатлели удивительный момент с помощью мощных телескопов. От Солнца отделился протуберанец (часть плазмы звезды) и начал кружиться вокруг северного полюса наподобие торнадо, рассказала на своей странице в Twitter специалист по прогнозированию космической погоды NASA Тамита Сков.

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Подобные процессы не наблюдались ранее на Солнце, что поставило ученых в тупик. Эксперты предполагают, что протуберанец, похожий на торнадо, как-то связан с изменением магнитного поля светила, которое регулярно меняет свои полюса с периодичностью раз в 11 лет.

Физик Скотт Макинтош, заместитель директора Национального центра атмосферных исследований в Боулдере (США, штат Колорадо), рассказал, что протуберанец, наподобие того, который наблюдается сейчас, как правило, появляется один раз в три-четыре года на одном и том же месте. Это тоже является загадкой для ученых, сообщает Space.com. Но впервые астрономы наблюдают, что он циркулирует в виде вихря — обычно протуберанец просто отрывается и устремляется в космос.

Пик активности Солнца ожидается в 2024-2025 годах. Сейчас ученые наблюдают интенсивное излучение, увеличение выброса плазмы и числа солнечных пятен, а также более сильные вспышки. В августе 2022 года Европейское космическое агентство заявило, что звезда уже достигла почти середины своего жизненного цикла. Через 5 млрд лет светило взорвется и уничтожит Землю. Сейчас возраст Солнца составляет около 4,57 млрд лет.