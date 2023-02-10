Базовый iPhone 14 оказался мощнее iPhone 13 Pro

Базовая модель iPhone 14 оказалась мощнее, чем прошлогодний флагман iPhone 13 Pro, несмотря на то, что в смартфонах установлен один и тот же чип A15 Bionic. Об этом сообщает портал 9to5Mac со ссылкой на слова старшего директора по разработке iPhone Ричарда Дина.

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По его словам, это стало возможным благодаря улучшенной конструкции iPhone 14, из-за чего смартфон менее подвержен троттлингу [снижению частоты процессора с целью его защиты от перегрева — прим. ред.].

«В iPhone 14 был изменен дизайн — он включает в себя новую алюминиевую плату… Эта конструкция помогает более равномерно рассеивать тепло», — пояснил Дин.

В результате устройство меньше перегревается и дольше работает на высокой частоте процессора.