Структуры «Росатома» выкупили разработчика процессоров «Эльбрус»

Дочернее предприятие «Росатома» НПО «Критические информационные системы» приобрело 100% акций АО МЦСТ — разработчика микроэлектроники. В частности, учреждение производит процессоры «Эльбрус».

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Как отмечается, сделка была безденежной. При этом структуры, входящие в «Росатом», проявляли интерес к приобретению производителя российских чипов ещё в 2021 году, но тогда госкорпорация была «умеренно заинтересована в сделке». И тогда продажа рассматривалась при участии разных игроков рынка.

Например, это была компания Kraftway, производящая вычислительную технику и электронику. Но для неё владельцы МЦСТ «выставили слишком высокий ценник» и сделка не состоялась.