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23 минуты назад

Дочернее предприятие «Росатома» выкупило российского разработчика процессоров «Эльбрус»

Ferra.ruиещё 5

Дочернее предприятие «Росатома» НПО «Критические информационные системы» приобрело 100% акций АО МЦСТ — разработчика микроэлектроники. В частности, учреждение производит процессоры «Эльбрус».

Структуры «Росатома» выкупили разработчика процессоров «Эльбрус»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как отмечается, сделка была безденежной. При этом структуры, входящие в «Росатом», проявляли интерес к приобретению производителя российских чипов ещё в 2021 году, но тогда госкорпорация была «умеренно заинтересована в сделке». И тогда продажа рассматривалась при участии разных игроков рынка.

Например, это была компания Kraftway, производящая вычислительную технику и электронику. Но для неё владельцы МЦСТ «выставили слишком высокий ценник» и сделка не состоялась.

При этом уточняется, что «Росатом» уже в 2021 году рассматривался властями как «внятный инвестор, который может спасти актив». Причём у МЦСТ на тот период уже «были проблемы с долговой нагрузкой и незакрытые обязательства по ряду субсидий». Что в итоге повлияло на поглощение этой структуры «Росатомом».

Наука и техника,Росатом,
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