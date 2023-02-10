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52 минуты назад

Нейросеть научили искать мусор во дворах и отправлять об этом уведомления

Газета.Ruиещё 1

Специалисты билайна разработали решение, которое позволяет при помощи камер видеонаблюдения в режиме онлайн искать мусор во дворах и отправлять уведомления об этом в Telegram. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Нейросеть научили искать мусор во дворах и уведомлять об этом
Фото: Газета.руГазета.ру

Как рассказал директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна Константин Романов, пилотные запуски системы были проведены в Московской и Ленинградской областях.

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«В нашем портфеле есть продукты для мониторинга дорожного полотна, поиска нелегальных свалок, определения количества «зайцев» в городском транспорте и так далее. Наша система может помочь эффективно и быстро определять загрязнения на придомовой территории, позволяя устранять их в короткие сроки, тем самым улучшая жизнь горожан. Муниципальные службы смогут сократить время на обработку жалоб, а компании-операторы — снизить количество штрафов за несвоевременный вывоз мусора», — отметил он.

При этом Романов подчеркнул, что новое решения билайна коробочное, а поэтому может быть развернуто у заказчика, обладающего видеокамерами, которые соответствуют установленным техническим характеристикам.

«Система обладает широкими возможностями интеграции и может быть доработана под специфические потребности заказчика. Наша система контроля ТКО легко масштабируема и позволяет анализировать данные с разного количества камер», — добавил он.

В билайне уточнили, что есть возможность задавать периодичность съемки с камер, при этом алгоритмы искусственного интеллекта анализируют степень заполнения контейнера, наличие мусора на территории и присваивают им соответствующий статус «чисто-грязно». Кроме того, система может отправить уведомление компании-оператору, которая занимается вывозом мусора, или надзорным органам, отвечающим за чистоту в городе. Оно приходит в Telegram или на электронную почту и сообщает о том, что статус площадки изменился с чисто на грязно или наоборот. Вместе с этим пользователь может проверить кадр, подтверждающий заключение нейросети.

В компании подчеркнули, что заказчик самостоятельно уведомляет о ведении видеонаблюдения в местах функционирования оборудования и при необходимости собирается согласие на обработку данных. билайн не осуществляет аналитику видеозаписей, а предоставляет доступ к сервису или программному обеспечению, позволяющему реализовать указанный функционал клиенту.

Наука и техника,Константин Романов,Вымпелком,
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