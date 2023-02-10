Киберпреступники получили доступ к коду Reddit

Социальная платформа Reddit призналась, что стала жертвой взлома. Неустановленные киберпреступники получили доступ к внутренним документам, коду и ряду неуказанных корпоративных систем.

По словам компании, злоумышленники хорошо подготовились и провели сложную фишинговую атаку на сотрудников. Инцидент имел место 5 февраля 2023 года.

В ходе кампании фишеры перенаправляли служащих на специальный сайт, замаскированный под интранет-ресурс Reddit. Целью атакующих была кража учётных данных и токенов двухфакторной аутентификации.

Таким способом злодеям удалось утащить логин и пароль одного из сотрудников и получить доступ к внутренним системам Reddit. Пострадавший работник, к слову, сам сообщил о компрометации данных.

Представители социальной площадки подчеркнули, что пока нет никаких доказательств взлома производственных систем или конфиденциальных данных пользователей. Также нет признаков публикации или попыток продажи скомпрометированной информации.