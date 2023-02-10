Киберпреступники получили доступ к коду Reddit

Социальная платформа Reddit призналась, что стала жертвой взлома. Неустановленные киберпреступники получили доступ к внутренним документам, коду и ряду неуказанных корпоративных систем.
По словам компании, злоумышленники хорошо подготовились и провели сложную фишинговую атаку на сотрудников. Инцидент имел место 5 февраля 2023 года.
В ходе кампании фишеры перенаправляли служащих на специальный сайт, замаскированный под интранет-ресурс Reddit. Целью атакующих была кража учётных данных и токенов двухфакторной аутентификации.
Таким способом злодеям удалось утащить логин и пароль одного из сотрудников и получить доступ к внутренним системам Reddit. Пострадавший работник, к слову, сам сообщил о компрометации данных.
Представители социальной площадки подчеркнули, что пока нет никаких доказательств взлома производственных систем или конфиденциальных данных пользователей. Также нет признаков публикации или попыток продажи скомпрометированной информации.
«Среди украденных сведений были корпоративные контакты и данные о сотрудниках (текущих и бывших). Помимо этого, в руки злоумышленников попала информация о рекламодателях», — пишет Reddit.