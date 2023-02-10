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54 минуты назад

США не допускают российских дипломатов на запуски кораблей к МКС с россиянами

ТАСС

США отвечают отказом на запросы российских дипломатов присутствовать на запусках космических кораблей к МКС в рамках программы перекрестных полетов. Об этом заявил в пятницу ТАСС генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

США запретили дипломатам РФ провожать российских космонавтов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы неоднократно вместе с посольством запрашивали разрешение на выезд на запуски космических кораблей, на которых летят наши космонавты, - сказал он. - К сожалению, пока дело ограничивается отказом. Хотя на словах нам обещали, что готовы нас приглашать".

"Хотелось бы, чтобы все предложения российской стороны, а там много очень конструктивных, в частности по нормализации деятельности диппредставительств России и США, встречали отклик, - продолжил Захаров. - Американская сторона понимает, что это не нормальная ситуация с функционированием. К сожалению, пока на ответные конструктивные действия американская сторона не идет".

21 сентября на борту корабля Crew Dragon с пусковой площадки Космического центра Кеннеди во Флориде к МКС отправилась россиянка Анна Кикина. 26 февраля на американском корабле стартует россиянин Андрей Федяев.

Наука и техника,Анна Кикина,Андрей Федяев,Александр Захаров,Космический центр "Южный",
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