США запретили дипломатам РФ провожать российских космонавтов

"Хотелось бы, чтобы все предложения российской стороны, а там много очень конструктивных, в частности по нормализации деятельности диппредставительств России и США, встречали отклик, - продолжил Захаров. - Американская сторона понимает, что это не нормальная ситуация с функционированием. К сожалению, пока на ответные конструктивные действия американская сторона не идет".