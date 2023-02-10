Xiaomi улучшила недорогой ноутбук RedmiBook Pro

Практически с самого выхода ноутбука RedmiBook Pro 14 2022, пользователи жаловались на маломощность его процессора. Ведь и вправду — в основе устройства лежали чипы Intel Core 11-го поколения, да ещё и U-серии.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Xiaomi прислушалась к обратной связи от фанатов и представила обновлённую версию своего ноутбука. Теперь девайс оснащается Intel Core i5-12500H, который куда мощнее своего предшественника.

Что интересна, цена новинки также приятно удивила — за неё китайская компания просит всего 690 долларов. Дисплей RedmiBook Pro остался без изменений — он всё так же 14-дюймовый, с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц.