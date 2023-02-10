В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
1 час назад

Xiaomi улучшила недорогой ноутбук RedmiBook Pro, заменив в нём процессор на более производительный

Ferra.ruиещё 1

Практически с самого выхода ноутбука RedmiBook Pro 14 2022, пользователи жаловались на маломощность его процессора. Ведь и вправду — в основе устройства лежали чипы Intel Core 11-го поколения, да ещё и U-серии.

Xiaomi улучшила недорогой ноутбук RedmiBook Pro
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Xiaomi прислушалась к обратной связи от фанатов и представила обновлённую версию своего ноутбука. Теперь девайс оснащается Intel Core i5-12500H, который куда мощнее своего предшественника.

Что интересна, цена новинки также приятно удивила — за неё китайская компания просит всего 690 долларов. Дисплей RedmiBook Pro остался без изменений — он всё так же 14-дюймовый, с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц.

Оперативной памяти в ноутбуке 16 ГБ, а внутренний SSD-накопитель объёмом 512 ГБ. Средняя автономность, по заявлениям самой Xiaomi, составляет около 9,5 часов работы от аккумулятора.

Наука и техника,Intel,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители