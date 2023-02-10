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1 час назад

Учёные изучили рентгеновские лучи Солнца

Ferra.ru

NASA опубликовало изображение Солнца, на котором видны невидимые высокоэнергетические рентгеновские лучи, испускаемые звездой.

Учёные изучили рентгеновские лучи Солнца
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Интересно то, как было создано это изображение. Для этого специалисты объединили данные с нескольких источников, включая космическую обсерваторию NuSTAR, японскую миссию Hinode и Обсерваторию солнечной динамики NASA.

Высокоэнергетические рентгеновские лучи были обнаружены в нескольких определённых областях атмосферы Солнца — они соответствуют самым горячим областям в солнечной короне.

По мнению некоторых учёных, причиной такого экстремального нагрева являются нановспышки. Они намного меньше обычных вспышек, но происходят гораздо чаще.

Ferra.ru

Сообщается, что новое изображение даёт представление о поведении солнечной короны и происхождении её экстремального нагрева.

Учитывая, что исследователи давно озадачены корона Солнца намного горячее её поверхности, тот факт, что новые данные могут помочь пролить свет на эту загадку, делает ситуацию ещё интереснее

Наука и техника,NASA,
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