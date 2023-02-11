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1 час назад

Врач раскрыла, почему вредно спать со смартфоном

Секрет Фирмыиещё 3

Людская молва давно гласит, что спать рядом с телефоном опасно. Ведь там излучение, которое проникнет прямо в мозг, подсмотрит твои сны, а потом как начнёт рекламировать всё подряд. Так ли это на самом деле? Тут рассудит только профессионал. Специалист по сну медицинского центра «Медси», врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова подробно рассказала, какой вред идёт от смартфона, лежащего рядом со спящим человеком.

Врач раскрыла, почему вредно спать со смартфоном
Фото: UnsplashUnsplash

По словам специалиста, смартфон негативно влияет на качество сна и на психическое здоровье в целом. Но вовсе не из-за излучения.

«Смартфон — это безграничный источник информации и стимуляции мозга, провоцирующий состояние возбуждения и настороженности. Всё это затрудняет засыпание и делает сон более поверхностным», — рассказала Сурненкова «Газете.Ru».

Мнение сомнолога подтверждается исследованиями учёных. Низкое качество сна было зафиксировано у тех, кто пользуется гаджетом перед засыпанием. Всё из-за яркого свечения экрана, которое подавляет важную фазу сна с быстрыми движениями глаз и сновидениями, играющую роль в обработке эмоций и формировании памяти. Также происходит подавление выработки гормона сна мелатонина, в итоге нарушается цикличность сна.

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Сомнолог советует ограничить время использования смартфона — отложить его после 22:00, а на ночь ставить режим «не беспокоить» или совсем отключать.

«Сделайте вашу постель зоной, свободной от экрана. Ваша кровать должна предназначаться только для сна или отдыха. А спальня — это место спокойствия и релаксации», — подчёркивает специалист.

Также врач посоветовала не пользоваться приложениями для отслеживания сна, потому что точность их показаний довольно сомнительна, а чрезмерная обеспокоенность качеством сна в будущем может сформировать хроническую бессонницу.

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