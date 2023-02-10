Ученый предсказал рост числа землетрясений в мире

Директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов предсказал рост числа землетрясений в мире в ближайшие пять лет. Его слова передает РИА Новости.
Как пояснил Виноградов, в последние четыре года сейсмическая активность на планете понижена.
«А поскольку у нас все стремится к среднему, то есть основания полагать, что в ближайшие пять лет сейсмическая активность будет чуть выше среднего», — отметил он, добавив, что из-за этого увеличится количество землетрясений.
Однако точное место, где может произойти самое сильное землетрясение, назвать невозможно, заявил специалист.
Ученый напомнил, что сейсмоопасные зоны в мире известны. В России ожидать землетрясения в ближайшее время можно на Камчатке, Курилах, Сахалине, Байкале, Алтае-Саянском крае и Кавказе.
«Это самые основные зоны, где происходят землетрясения, и их достаточно долгое время не было, а, значит, уже в ближайшее время там что-нибудь произойдет», — заключил он.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур. На данный момент известно о 17 674 погибших, еще 72 879 человек получили ранения.