Ученый предсказал рост числа землетрясений в мире

Директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов предсказал рост числа землетрясений в мире в ближайшие пять лет. Его слова передает РИА Новости.

Как пояснил Виноградов, в последние четыре года сейсмическая активность на планете понижена.

«А поскольку у нас все стремится к среднему, то есть основания полагать, что в ближайшие пять лет сейсмическая активность будет чуть выше среднего», — отметил он, добавив, что из-за этого увеличится количество землетрясений.

Однако точное место, где может произойти самое сильное землетрясение, назвать невозможно, заявил специалист.

Ученый напомнил, что сейсмоопасные зоны в мире известны. В России ожидать землетрясения в ближайшее время можно на Камчатке, Курилах, Сахалине, Байкале, Алтае-Саянском крае и Кавказе.

«Это самые основные зоны, где происходят землетрясения, и их достаточно долгое время не было, а, значит, уже в ближайшее время там что-нибудь произойдет», — заключил он.