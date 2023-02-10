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1 час назад

SpaceX успешно провела испытания ускорителей корабля Starship

Газета.Ru

SpaceX успешно провела наземные испытания ускорителей космического корабля Starship, предназначенного для многоразового использования, сообщает РИА Новости.

SpaceX успешно провела испытания ускорителей корабля Starship
Фото: SpaceXSpaceX

"В основном испытание прошло успешно, ракета в целости", - сообщил ведущий прямой трансляции. В своем Twitter Илон Маск заявил, что в ходе испытаний, успешно отработали 31 из 33 испытуемых двигателя. Один из двух неисправных двигателей был отключен по решению наземной команды специалистов.

"Этого все равно достаточно, чтобы выйти на орбиту!" - пишет Маск. Starship - это сверхтяжелая полностью многоразовая ракета нового поколения, у которой обе ступени способны садиться на хвост.

Ее главной особенностью должна стать возможность выводить на орбиту 100 тонн груза в корабле, интегрированном с верхней ступенью, а также дозаправлять этот корабль с помощью топливных танкеров из модифицированных верхних ступеней. Ранее Илон Маск заявил, что сверхтяжелая ракета Starship отправится в космос в марте.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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