SpaceX успешно провела испытания ускорителей корабля Starship

"В основном испытание прошло успешно, ракета в целости", - сообщил ведущий прямой трансляции. В своем Twitter Илон Маск заявил, что в ходе испытаний, успешно отработали 31 из 33 испытуемых двигателя. Один из двух неисправных двигателей был отключен по решению наземной команды специалистов.

"Этого все равно достаточно, чтобы выйти на орбиту!" - пишет Маск. Starship - это сверхтяжелая полностью многоразовая ракета нового поколения, у которой обе ступени способны садиться на хвост.

Ее главной особенностью должна стать возможность выводить на орбиту 100 тонн груза в корабле, интегрированном с верхней ступенью, а также дозаправлять этот корабль с помощью топливных танкеров из модифицированных верхних ступеней. Ранее Илон Маск заявил, что сверхтяжелая ракета Starship отправится в космос в марте.