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6 минут назад

В галактике Андромеды впервые обнаружили следы столкновения

Lenta.ruиещё 1

Международная группа астрономов впервые обнаружила следы галактического столкновения в галактике Андромеды. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal, текст статьи доступен в репозитории препринтов arXiv.

В галактике Андромеды впервые обнаружили следы столкновения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Наблюдения за соседней галактикой были проведены с помощью спектроскопического прибора темной энергии (DESI) Министерства энергетики США на телескопе Николаса У. Мэйолла в Национальной обсерватории Китт-Пик. Ученые измерили движение почти 7500 звезд во внутреннем ореоле галактики Андромеды (М31) и обнаружили закономерности в движении и положении звезд, указывающие на то, что они принадлежали другой галактике, слившейся с М31 около двух миллиардов лет назад.

DESI был создан для картирования десятков миллионов галактик и квазаров в ближней Вселенной, чтобы измерить влияние темной энергии на скорость расширения Вселенной. Этот прибор представляет собой самый мощный многообъектный обзорный спектрограф в мире, способный измерять спектры более 100 тысяч галактик за ночь.

Известно, что большинство звезд гало Млечного Пути образовалось в другой галактике, а затем мигрировали в результате галактического слияния 8-10 миллиардов лет назад. Гало представляет собой сферический компонент, простирающийся далеко над диском галактики и под ним.

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