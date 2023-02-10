Бета-версия приложения Россграм запущена для Android и iOS

«Сегодня мы рады сообщить Вам, что Россграм появился в российском магазине приложений для Android RuStore. Пока что это публичная ограниченная beta-версия на 10000 человек. Она нужна для того, чтобы пройти тестирование, прежде чем масштабироваться», — заявили разработчики.