Бета-версия приложения Россграм запущена для Android и iOS

Приложение Россграм, позиционирующее себя аналог фотохостинга Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), было запущено на Android и iOS в качестве бета-версии. Об этом создатели сервиса объявили в своем Telegram-канале.
«Сегодня мы рады сообщить Вам, что Россграм появился в российском магазине приложений для Android RuStore. Пока что это публичная ограниченная beta-версия на 10000 человек. Она нужна для того, чтобы пройти тестирование, прежде чем масштабироваться», — заявили разработчики.
Отмечается, что владельцам устройств на базе Android необходимо воспользоваться APK-файлом для загрузки. Если же речь про iOS, то Россграм доступен для установки через приложение TestFlight.
«Мы уверенно двигаемся к запуску приложения для миллионов людей не только в России, но и всюду, где говорят на русском языке», — сообщили создатели приложения.
По дизайну Россграм практически полностью повторяет Instagram — важные элементы дизайна расположены идентично. Сообщается, что в бета-версии сервиса пока отсутствует возможность загружать ролики, а также видео в формате Reels и Stories.
* владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена