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1 час назад

Названы лучшие Android-смартфоны 2023 года

Газета.Ruиещё 3

Редакция портала Android Police составила список из пяти лучших Android-смартфонов 2023 года.

Названы лучшие Android-смартфоны 2023 года
Фото: gizchina.comgizchina.com

На первом месте оказался флагманский смартфон Google Pixel 7 Pro. В качестве преимуществ данной модели называют улучшенные характеристики по сравнению с предшественником, высокое качество камеры и необычные программные фишки смартфона. К недостаткам отнесли слабое время автономной работы, высокую цену по сравнению с базовой моделью Pixel 7 и «сомнительные элементы дизайна».

Следом идет Samsung Galaxy S23 Ultra, получивший флагманский дизайн и производительность, высокую автономность, длительную поддержку ПО и качественную камеру с разрешением 200 Мп. Однако, как отмечают эксперты, смартфон оказался «скучным» и дорогим, а алгоритмы его камеры нередко ошибаются.

Базовый Pixel 7 оказался на третьем месте. Эксперты оценили его дизайн, который во многом лучше старшей модели, качественную камеру и флагманскую производительность по «доступной» цене. Отсутствие телеобъектива и слабую автономность отнесли к недостаткам.

На четвертом месте оказался бюджетный Google Pixel 6a, который предлагает достаточно высокую производительность, компактный дизайн, длительную поддержку ПО и качественную камеру по цене ниже, чем у конкурентов. Однако недостаточная яркость экрана, слабое качество связи и непродолжительное время автономной работы смартфона могут смутить потенциальных пользователей Pixel 6a.

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Последним смартфоном в топе Android Police оказался складной Samsung Galaxy Z Flip4. В качестве преимуществ устройства отмечают низкую стоимость и хорошую эргономику. Слабый аккумулятор и камеру среднего уровня отнесли к недостаткам этой модели.

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