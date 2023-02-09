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31 минуту назад

Ученые нашли древнейшее свидетельство разделки бегемота человекообразными приматами

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Национального музея естественной истории при Смитсоновском институте выяснили, что парантропы, близкие родственники человеческого вида, могли освоить каменные орудия для разделки туш раньше, чем Homo Sapiens, и использовать их для разделки туш бегемотов еще 3 миллиона лет назад. Исследование опубликовано в журнале Science.

Найдено древнейшее свидетельство разделки бегемота человекообразными приматами
Фото: J.S. Oliver, Homa Peninsula Paleoanthropology ProjectJ.S. Oliver, Homa Peninsula Paleoanthropology Project

При раскопках на участке под названием Ньянга в западной Кении ученые обнаружили пару массивных коренных зубов, принадлежащих, вероятно, парантропу — одному из близких родственников современного человека. Здесь же были найдены каменные орудия, которые использовались для разделки бегемотов и антилоп. Возраст инструментов составляет от 2,6 до 3 миллионов лет, что делает их одними из самых древних каменных орудий.

Находка ученых стала древнейшим свидетельством разделки крупного животного человеком. Анализ микроскопических следов на каменных орудиях и костях животных, обнаруженных в Ньянге, показал, что эти инструменты использовались для обработки широкого спектра материалов и пищевых продуктов, включая растения, мясо и костный мозг. Огонь человек освоил спустя еще 2 миллиона лет, поэтому владельцы найденных каменных орудий ели сырое мясо, возможно, растирая его в нечто вроде тартара из бегемота, чтобы было легче жевать.

Всего ученые обнаружили два типа каменных топоров и отщепы. Артефакты, как считают ученые, явно были частью технологического прорыва каменного века — возникновения олдованской (галечной) культуры.

Авторы отметили, что среди исследователей долгое время существовало предположение, что только род Homo, к которому принадлежат люди, способен изготавливать каменные орудия. Но обнаружение парантропа рядом с этими каменными орудиями может перевернуть представления о родственниках человека. Ученые предполагают, что впервые освоить каменные орудия могли именно парантропы.

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