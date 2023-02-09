Найдено древнейшее свидетельство разделки бегемота человекообразными приматами

Ученые из Национального музея естественной истории при Смитсоновском институте выяснили, что парантропы, близкие родственники человеческого вида, могли освоить каменные орудия для разделки туш раньше, чем Homo Sapiens, и использовать их для разделки туш бегемотов еще 3 миллиона лет назад. Исследование опубликовано в журнале Science.

Фото: J.S. Oliver, Homa Peninsula Paleoanthropology Project J.S. Oliver, Homa Peninsula Paleoanthropology Project

При раскопках на участке под названием Ньянга в западной Кении ученые обнаружили пару массивных коренных зубов, принадлежащих, вероятно, парантропу — одному из близких родственников современного человека. Здесь же были найдены каменные орудия, которые использовались для разделки бегемотов и антилоп. Возраст инструментов составляет от 2,6 до 3 миллионов лет, что делает их одними из самых древних каменных орудий.

Находка ученых стала древнейшим свидетельством разделки крупного животного человеком. Анализ микроскопических следов на каменных орудиях и костях животных, обнаруженных в Ньянге, показал, что эти инструменты использовались для обработки широкого спектра материалов и пищевых продуктов, включая растения, мясо и костный мозг. Огонь человек освоил спустя еще 2 миллиона лет, поэтому владельцы найденных каменных орудий ели сырое мясо, возможно, растирая его в нечто вроде тартара из бегемота, чтобы было легче жевать.

Всего ученые обнаружили два типа каменных топоров и отщепы. Артефакты, как считают ученые, явно были частью технологического прорыва каменного века — возникновения олдованской (галечной) культуры.