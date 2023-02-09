Realme GT3 получит поддержку зарядки 240 Вт

Сегодня Realme анонсировала GT Neo 5, и одна из версий поставляется с колоссальной скоростью зарядки — 240 Вт. Это самый быстрый в мире смартфон, и компания подтвердила, что он появится на мировом рынке уже в этом месяце.

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Тем не менее телефоном, который принесет новую технологию за пределы Китая, будет Realme GT3 вместо Neo 5. Возможно, компания может просто провести ребрендинг, но пока этого не произошло между Neo и основным GT, поэтому зарубежные рынки вполне могут получить другое устройство.

Чтобы обеспечить зарядку мощностью 240 Вт, компания разработала специальный зарядный кабель на 12 А и двойное мини-зарядное устройство GaN мощностью 240 Вт. Часть GaN довольно важна, потому что стандартное зарядное устройство на 240 Вт было бы абсурдно большим.