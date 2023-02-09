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20 минут назад

Realme GT3 получит поддержку зарядки 240 Вт

ITZine.ru

Сегодня Realme анонсировала GT Neo 5, и одна из версий поставляется с колоссальной скоростью зарядки — 240 Вт. Это самый быстрый в мире смартфон, и компания подтвердила, что он появится на мировом рынке уже в этом месяце.

Realme GT3 получит поддержку зарядки 240 Вт
Фото: ITZine.ruITZine.ru

Тем не менее телефоном, который принесет новую технологию за пределы Китая, будет Realme GT3 вместо Neo 5. Возможно, компания может просто провести ребрендинг, но пока этого не произошло между Neo и основным GT, поэтому зарубежные рынки вполне могут получить другое устройство.

Чтобы обеспечить зарядку мощностью 240 Вт, компания разработала специальный зарядный кабель на 12 А и двойное мини-зарядное устройство GaN мощностью 240 Вт. Часть GaN довольно важна, потому что стандартное зарядное устройство на 240 Вт было бы абсурдно большим.

GT Neo 5 оснащен аккумулятором емкостью 4600 мАч, и есть вероятность, что по крайней мере этот момент будет общим с Realme GT3. Компания заявляет, что реализовала более 60 уровней защиты и что это первая батарея, поддерживающая зарядку мощностью более 200 Вт, которая сертифицирована TUV Rheinland для долговечности. Теоретически он должен сохранять 80% своей емкости после 1600 циклов зарядки, что довольно впечатляет.

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