Realme GT3 получит поддержку зарядки 240 Вт

Сегодня Realme анонсировала GT Neo 5, и одна из версий поставляется с колоссальной скоростью зарядки — 240 Вт. Это самый быстрый в мире смартфон, и компания подтвердила, что он появится на мировом рынке уже в этом месяце.
Тем не менее телефоном, который принесет новую технологию за пределы Китая, будет Realme GT3 вместо Neo 5. Возможно, компания может просто провести ребрендинг, но пока этого не произошло между Neo и основным GT, поэтому зарубежные рынки вполне могут получить другое устройство.
Чтобы обеспечить зарядку мощностью 240 Вт, компания разработала специальный зарядный кабель на 12 А и двойное мини-зарядное устройство GaN мощностью 240 Вт. Часть GaN довольно важна, потому что стандартное зарядное устройство на 240 Вт было бы абсурдно большим.
GT Neo 5 оснащен аккумулятором емкостью 4600 мАч, и есть вероятность, что по крайней мере этот момент будет общим с Realme GT3. Компания заявляет, что реализовала более 60 уровней защиты и что это первая батарея, поддерживающая зарядку мощностью более 200 Вт, которая сертифицирована TUV Rheinland для долговечности. Теоретически он должен сохранять 80% своей емкости после 1600 циклов зарядки, что довольно впечатляет.