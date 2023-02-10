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37 минут назад

Младшая модель линейки iPhone 14 оказалась мощнее, чем iPhone 13 Pro

Ferra.ruиещё 3

Старший директор по разработке iPhone Ричард Дин сообщил о превосходстве даже младшей модели линейки iPhone 14 над флагманом iPhone 13 Pro 2021 года.

Младшая модель линейки iPhone 14 оказалась мощнее, чем iPhone 13 Pro
Фото: Ferra.ruFerra.ru

При этом у обеих моделей один и тот же чип — A15 Bionic. Повышенных характеристик производитель добился за счёт улучшенной конструкции iPhone 14, что привело к меньшей подверженности троттлингу — снижению частоты процессора с целью его защиты от перегрева.

При этом внешне iPhone 14 и iPhone 13 Pro практически не отличаются. Но в силу некоторых конструктивных изменений iPhone 14 имеет более низкий вес, повышенную ремонтопригодность, увеличенный срок службы аккумулятора. В целом iPhone 14 меньше перегревается и дольше работает на высокой частоте процессора.

«В iPhone 14 был изменён дизайн — он включает в себя новую алюминиевую плату… Эта конструкция помогает более равномерно рассеивать тепло», — отметил Дин.

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