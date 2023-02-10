Google осталась без главного специалиста по VR

Вице-президент Google и глава VR-подразделения Labs Клэй Бавор заявил, что уволился из американской корпорации ради собственного стартапа для создания технологий на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Verge.

Фото: Google Google

Отмечается, что Бавор был главным сотрудником, отвечающим за развитие проектов Google в сфере дополненной и виртуальной реальности. По данным источника, в 2022 году Бавор курировал подразделение по разработке AR-гарнитуры Google.

«Я покину Google в марте, а до тех пор сосредоточусь на переводе своих команд и проектов, а также на правильном завершении работы в Google», — отметил топ-менеджер в своей публикации в LinkedIn.

Бавор занимался в том числе развитием платформы дополненной реальности ARCore. Google Labs он возглавил в 2021 году. По данным The Verge, Google не будет искать замену Бавору.

По информации издания, команда Labs будет переведена в подразделение Tech&Society, которое возглавляет старший вице-президент по технологиям и общественным вопросам Джеймс Маньике.