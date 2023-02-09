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50 минут назад

Сейсмолог оценил теорию о рукотворном происхождении землетрясения в Турции

Москва24

Замдиректора ИФЗ РАН по инженерной сейсмологии Рубен Татевосян исключил связь между человеческой деятельностью и землетрясением в Турции. Так в беседе с "Газетой.ру" он прокомментировал появившиеся в Сети теории о том, что подземные толчки были вызваны работой американской системы HAARP на Аляске.

Сейсмолог оценил теорию о рукотворном происхождении землетрясения в Турции
Фото: ТАССТАСС

"Я не знаю ни одного землетрясения, которое бы не обрастало конспирологическими теориями, это нормально. То, что там (в районе Турции. – Прим. ред.) накапливается напряжение в плитах, было понятно еще лет 10–15 назад. Это активная зона, поэтому это землетрясение было не предсказуемо, но ожидаемо", – сказал специалист.

По его словам, говорить о рукотворном происхождении землетрясения было бы можно, если бы оно произошло, например, в районе Северо-Американской платформы, где для него нет никаких других объективных факторов.

В то же время он признал, что бывают неожиданные сейсмособытия. Такое произошло в конце прошлого столетия в Нефтегорске. Однако позже выяснилось, что земную кору там просто недостаточно хорошо исследовали.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

В связи с трагедией стране объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля. По последним данным, землетрясение унесло жизни 14 351 человека, пострадали больше 60 тысяч граждан.

Наука и техника,землетрясение,
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