Сейсмолог оценил теорию о рукотворном происхождении землетрясения в Турции

Замдиректора ИФЗ РАН по инженерной сейсмологии Рубен Татевосян исключил связь между человеческой деятельностью и землетрясением в Турции. Так в беседе с "Газетой.ру" он прокомментировал появившиеся в Сети теории о том, что подземные толчки были вызваны работой американской системы HAARP на Аляске.

Фото: ТАСС ТАСС

"Я не знаю ни одного землетрясения, которое бы не обрастало конспирологическими теориями, это нормально. То, что там (в районе Турции. – Прим. ред.) накапливается напряжение в плитах, было понятно еще лет 10–15 назад. Это активная зона, поэтому это землетрясение было не предсказуемо, но ожидаемо", – сказал специалист.

По его словам, говорить о рукотворном происхождении землетрясения было бы можно, если бы оно произошло, например, в районе Северо-Американской платформы, где для него нет никаких других объективных факторов.

В то же время он признал, что бывают неожиданные сейсмособытия. Такое произошло в конце прошлого столетия в Нефтегорске. Однако позже выяснилось, что земную кору там просто недостаточно хорошо исследовали.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.