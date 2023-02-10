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58 минут назад

Samsung выпустил смартфон для ярых фанатов BMW M

Motor.ruиещё 1

Компания Samsung выпустила смартфоны Galaxy S23 Ultra в стиле спортивных автомобилей BMW M. Galaxy S23 Ultra – флагман линейки Samsung, в России цены на него начинаются от 109 тысяч рублей, а ограниченная серия BMW M Edition из 1000 экземпляров будет и того дороже. Впрочем, в нашей стране новинку ждать не стоит – заказы принимают только через официальный онлайн-магазин SK Telecom в Южной Корее, старт продаж намечен на 17 февраля.

Бонусом к смартфону Galaxy S23 Ultra BMW M Edition покупатели получат сертификат на обучение в школе водительского мастерства BMW, фирменный брелок со сменными логотипами баварской марки, часы для передней панели от подразделения M, солнцезащитные очки со специальным креплением к козырьку автомобиля, постер и фотоальбом. Во сколько обойдется смартфон со всем этим богатством корейским фанатам BMW M и Samsung, пока неизвестно.

BMW

Galaxy S23 Ultra BMW M Edition упакован в коробку, стилизованную под переднюю часть BMW M3 первого поколения, а в комплекте имеется чехол, имитирующий капот и радиаторную решетку современного M3. При включении смартфона появится заставка, посвященное спортивному подразделению BMW, а на экране будут установлены соответствующие обои. Ну и последнее – в списке приложений будет BMW Vantage, эксклюзивная соцсеть автопроизводителя.

Идея коллаборации автомобильной компании и производителя гаджетов уже не новая. Еще в далеком 2007 году Motorola выпустила «раскладушку» совместно с Ferrari – модель получила название MOTORAZRmaxx V6 Ferrari Challenge. Крышка мобильного телефона была украшена эмблемой итальянской марки, а на дополнительном экране красовалась заставка с мотором V8.

Наука и техника,Видео,Ferrari,
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