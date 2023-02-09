Создан предотвращающий возникновение аллергии препарат

Исследовательская группа из Университета Нотр-Дам и Медицинской школы Университета Индианы создала препарат, предотвращающий возникновение аллергии на арахис. Выводы работы опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

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Тяжелые, вплоть до смертельного исхода, аллергические реакции на арахис могут поражать до более чем одного процента населения планеты. Обычно медики рекомендуют соблюдать строгую диету, избегающую присутствие этого ореха в рационе, но риск случайного попадания продукта в пищу остается высоким. На данный момент не существует никаких методов лечения, которые могут предотвратить возникновение аллергии.

Инновационное лекарство начинает действовать до того, как аллерген может привести к реакции организма. Оно представляет собой ингибитор cHBI, подавляющий действие иммунных клеток человека, позволяя аллергену оставаться незамеченным. При однократном введении защита сохранялась на срок более двух недель. При этом, если препарат вводился вскоре после возникновения симптомов, аллергия переставала развиваться.