Обгоревший свиток из Геркуланума прочтут с помощью ИИ

Ученые намерены привлечь искусственный интеллект для расшифровки утерянной книги 2000-летней давности. Известно, что в ней рассказывается о династиях, сменивших Александра Македонского, сообщает Live Science.

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Книга хранилась в Геркулануме и сильно пострадала при извержении Везувия в 79 году нашей эры. Значительная часть текста оказалась утрачена. Много столетий спустя свиток обнаружили наполеоновские солдаты и в 1804 году передали его Бонапарту. С тех пор документ хранится в Институте Франции в Париже.

Сейчас ученые могут прочесть только небольшие отрывки текста. Он содержит названия нескольких македонских династий и имена полководцев Александра. Так, в книге упоминаются Селевк, который правил обширными территориями на Ближнем Востоке, и Кассандр, ставший правителем Греции после Александра.

В 1986 году ученые решили прочесть рукопись и для этого попытались развернуть обугленный свиток, но только сильнее повредили его. Современные технологии способны расшифровать утраченный текст, не подвергая риску хрупкий артефакт.

Систему искусственного интеллекта обучили анализировать древние свитки с помощью компьютерной томографии. Данная технология позволяет получать 3D-изображения с помощью тысяч рентгеновских лучей.

Таким образом система научилась различать слабые выцветшие чернила на закрытом свитке папируса. Ученые выразили надежду, что искусственный интеллект позволит им восстановить содержание утраченного документа.