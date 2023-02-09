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25 минут назад

Обгоревший свиток из Геркуланума прочтут с помощью искусственного интеллекта

Мир24

Ученые намерены привлечь искусственный интеллект для расшифровки утерянной книги 2000-летней давности. Известно, что в ней рассказывается о династиях, сменивших Александра Македонского, сообщает Live Science.

Обгоревший свиток из Геркуланума прочтут с помощью ИИ
Фото: Мир 24Мир 24

Книга хранилась в Геркулануме и сильно пострадала при извержении Везувия в 79 году нашей эры. Значительная часть текста оказалась утрачена. Много столетий спустя свиток обнаружили наполеоновские солдаты и в 1804 году передали его Бонапарту. С тех пор документ хранится в Институте Франции в Париже.

Сейчас ученые могут прочесть только небольшие отрывки текста. Он содержит названия нескольких македонских династий и имена полководцев Александра. Так, в книге упоминаются Селевк, который правил обширными территориями на Ближнем Востоке, и Кассандр, ставший правителем Греции после Александра.

В 1986 году ученые решили прочесть рукопись и для этого попытались развернуть обугленный свиток, но только сильнее повредили его. Современные технологии способны расшифровать утраченный текст, не подвергая риску хрупкий артефакт.

Систему искусственного интеллекта обучили анализировать древние свитки с помощью компьютерной томографии. Данная технология позволяет получать 3D-изображения с помощью тысяч рентгеновских лучей.

Таким образом система научилась различать слабые выцветшие чернила на закрытом свитке папируса. Ученые выразили надежду, что искусственный интеллект позволит им восстановить содержание утраченного документа.

Ранее сообщалось, что в Египте обнаружили 16-метровый папирус. На нем содержались тексты из Книги Мертвых.

Наука и техника,Александр Македонский,
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