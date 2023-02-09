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55 минут назад

Ученые создали искусственную кожу для наблюдения за укусами комаров

Газета.Ru

Ученые создали симулятор тела животного для кровососущих насекомых. Об этом сообщает Тулейнский университет (США).

Ученые создали искусственную кожу для наблюдения за укусами комаров
Фото: Газета.ruГазета.ru

В начале комаров захватывают с помощью специального пылесоса и помещают в пластиковую коробку. Некоторое время они приспосабливаются к новому окружению и в итоге направляются к сосуду с кровью, которая протекает под слоем искусственного материала — синтетической кожи. Она состоит из гидрогеля, формуемого с помощью 3D-принтера.

Изучение питания комаров представляет собой проблему, поскольку использование живых мышей и людей стоит дорого и не обеспечивает стабильный и воспроизводимый результат. Благодаря возможности эффективно производить гидрогели с имитаторами кровеносных сосудов у ученых появилась возможность изучать механику передачи болезней и тестировать новые типы репеллентов. Каждая тестовая коробка оснащена камерами, которые фиксируют характер питания комаров, а искусственный интеллект используется для отслеживания мест укусов и того, сколько времени требуется для кормления.

Авторы разработки надеются, что с ее помощью удастся как побороть разносимые комарами болезни, так и разработать эффективные средства для их отпугивания.

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