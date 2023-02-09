Ученые создали искусственную кожу для наблюдения за укусами комаров

Ученые создали симулятор тела животного для кровососущих насекомых. Об этом сообщает Тулейнский университет (США).

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В начале комаров захватывают с помощью специального пылесоса и помещают в пластиковую коробку. Некоторое время они приспосабливаются к новому окружению и в итоге направляются к сосуду с кровью, которая протекает под слоем искусственного материала — синтетической кожи. Она состоит из гидрогеля, формуемого с помощью 3D-принтера.

Изучение питания комаров представляет собой проблему, поскольку использование живых мышей и людей стоит дорого и не обеспечивает стабильный и воспроизводимый результат. Благодаря возможности эффективно производить гидрогели с имитаторами кровеносных сосудов у ученых появилась возможность изучать механику передачи болезней и тестировать новые типы репеллентов. Каждая тестовая коробка оснащена камерами, которые фиксируют характер питания комаров, а искусственный интеллект используется для отслеживания мест укусов и того, сколько времени требуется для кормления.