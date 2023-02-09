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32 минуты назад

Подписчики Twitter Blue получили право публиковать твиты с увеличенным до 4000 символов лимитом

Российская Газетаиещё 1

Подписчики Twitter Blue получили возможность публиковать длинные твиты. Теперь они публиковать сообщения длиной до 4 тысяч символов вместо 280 знаков.

Подписчики Twitter Blue смогут создавать твиты длиной до 4000 символов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В новых правилах при этом отмечается, что для сохранения единообразия в ленте, часть твита, превышающая 280 знаков, будет скрываться под кат. Чтобы увидеть ее, нужно будет нажать на кнопку "Показать больше".

"Не волнуйтесь, Twitter остаётся Twitter. Мы знаем, что более длинные твиты могут означать много прокрутки в ленте, поэтому они будут ограничены 280 символами на вашем таймлайне", - говорится в обращении администрации Twitter.

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