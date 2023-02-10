Ученые раскрыли тайну мумии японской русалки

Исследования мумии русалки из храма Эндзюин показали, что её сделали из бумаги, ткани и хлопка. Об этом рассказывает N+1.

Фото: © Walt Disney Television Animation © Walt Disney Television Animation

Ученые начали исследовать мумию весной прошлого года, применяя томографию и радиоуглеродный анализ. Поддельные мумии русалок ценились в Японии, потому что мясу и костями этих волшебных существ приписывали целебные свойства.

Kurashiki University of Science and the Arts

Обычно низ «русалки» представлял собой рыбий хвост, а верх изготавливали из высушенной обезьяньей тушки.