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1 час назад

Ученые раскрыли тайну мумии японской русалки

Москва меняетсяиещё 1

Исследования мумии русалки из храма Эндзюин показали, что её сделали из бумаги, ткани и хлопка. Об этом рассказывает N+1.

Ученые раскрыли тайну мумии японской русалки
Фото: © Walt Disney Television Animation© Walt Disney Television Animation

Ученые начали исследовать мумию весной прошлого года, применяя томографию и радиоуглеродный анализ. Поддельные мумии русалок ценились в Японии, потому что мясу и костями этих волшебных существ приписывали целебные свойства.

Kurashiki University of Science and the Arts

Обычно низ «русалки» представлял собой рыбий хвост, а верх изготавливали из высушенной обезьяньей тушки.

Эта мумия была сделана иначе — голова из смеси хлопка и гипса, челюсти от хищной рыбы, волосы млекопитающего. Её сделали в конце 19 века. После изучения мумию вернут в храм и продолжат почитать как священную реликвию.

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