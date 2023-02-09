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32 минуты назад

Названа причина краха древней хеттской цивилизации на Ближнем Востоке

Мир24

Ученые из Университета Джорджии установили причину падения могущественного хеттского царства, существовавшего на Ближнем Востоке до нашей эры. Исследование показало, что коллапс был связан с климатической катастрофой, сообщает Nature.

Названа причина краха древней хеттской цивилизации на Ближнем Востоке
Фото: WikipediaWikipedia

Около 1200 года до нашей эры цивилизации на Ближнем Востоке и в восточном Средиземноморье почти одновременно пережили резкий спад. Это явление известно как «коллапс бронзового века».

Одной из самых могущественных империй своего времени была империя Хеттов. Она располагалась на землях современных Турции, Сирии и Ирака. Исторические источники гласят, что империя хеттов процветала на протяжении пяти столетий. Она являлась главным геополитическим соперником Древнего Египта в период Нового царства.

Ученые в рамках нового исследования провели анализ можжевеловых деревьев, произраставших в империи в указанное время. Их срубили неподалеку от современной Анкары около 748 года до н.э. для строительства погребальной камеры. Авторы оценили размер колец и измерили соотношение изотопов углерода, указывающее на уровень влажности.

Результаты показали, что местные жители три года подряд (1198, 1197 и 1196 годы до н.э.) сталкивались с сильной засухой. Дефицит влаги привел к неурожаю.

У жителей империи, вероятно, были запасы, которые позволили бы им продержаться один голодный год. Но с трехлетним катаклизмом они могли не справиться.

«Голод привел бы к краху налоговой базы, массовому дезертирству крупных хеттских военных и, вероятно, массовой миграции людей, стремящихся выжить», – отметили авторы.

Ранее сообщалось, что аномальная засуха также могла стать причиной нападения гуннов на Рим. К такому выводу пришли британские ученые.

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