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30 минут назад

Нейросеть DALL-E 2 теперь умеет рисовать фотороботы подозреваемых

runews24.ru

Инженеры программного обеспечения на основе искусственного интеллекта DALL-E 2 создали комплекс по рисованию «гиперреалистичных» полицейских фотороботов подозреваемых по нескольким задаваемым параметрам.

Нейросеть DALL-E 2 научилась рисовать фотороботы подозреваемых
Фото: runews24.rurunews24.ru

Программу под названием Forensic Sketch AI-rtist разработали программисты Артур Фортунато и Филипе Рейно во время хакатона в декабре 2022 года.

Целью своего изобретения разработчики назвали быстрее (около двух-трех часов) делать то, что обычно делают во время розыска подозреваемого в преступлении.

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