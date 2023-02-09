Нейросеть DALL-E 2 научилась рисовать фотороботы подозреваемых

Инженеры программного обеспечения на основе искусственного интеллекта DALL-E 2 создали комплекс по рисованию «гиперреалистичных» полицейских фотороботов подозреваемых по нескольким задаваемым параметрам.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Программу под названием Forensic Sketch AI-rtist разработали программисты Артур Фортунато и Филипе Рейно во время хакатона в декабре 2022 года.