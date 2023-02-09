Великобритания собирается запретить использование криптофонов

Министерство внутренних дел Великобритании предлагает сделать продажу или владение изготовленными на заказ зашифрованными телефонами уголовным преступлением. Как декларируется, эта мера поможет правоохранительным органам бороться с организованной преступностью.
Предложение включено в документ, опубликованный Министерством внутренних дел. В первую очередь предлагается признать уголовным преступлением «изготовление, модификацию, поставку, предложение поставки и хранение предметов для использования в тяжких преступлениях». В документе указывается на несколько конкретных пунктов: маскировка транспортных средств, используемая для сокрытия незаконных товаров; цифровые шаблоны для 3D-печати огнестрельного оружия; таблеточные прессы, используемые в торговле наркотиками; и «сложные устройства зашифрованной связи, используемые для содействия организованной преступности».
Такое изменение в законодательстве будет криминализовать владение зашифрованным телефоном, его продажу или изготовление для использования в преступных целях. В этом смысле страна планирует соответствовать общемировым тенденциям. Например, в США прокуратура традиционно использует законы, принятые в свое время для борьбы с главарями мафии и рассматривает компании, владеющие шифрованными телефонами как преступные организации. Власти Нидерландов обвиняют продавцов криптофонов в отмывании денег, хотя и не наказывают за сам факт владения такими устройствами. Объединенные Арабские Эмираты также наказывают продавцов технологий, не одобренных государством.
Предложение уже критикуют, указывая на то, что использовать криптофоны могут и бизнесмены, и адвокаты, и независимые журналисты.
Тем не менее, МВД страны утверждает, что «эти положения не будут применяться ни к коммерчески доступным мобильным телефонам, ни к доступным на них зашифрованным приложениям для обмена сообщениями».
В создавшейся ситуации было бы интересно узнать, каким образом будут определяться запрещенные к использованию устройства. Например, мобильный телефон без GPS, встроенной камеры и кодированием информации на аппаратном уровне, скорее всего попадет под это определение. Но если взять обыкновенный смартфон и установить на нем максимально урезанную версию Linux c дополнительными программными средствами шифрования? Попадет ли его владелец под уголовную ответственность? Вероятнее всего, у самих чиновников еще нет четкого определения того, что они собираются запретить.