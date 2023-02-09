Великобритания собирается запретить использование криптофонов

Министерство внутренних дел Великобритании предлагает сделать продажу или владение изготовленными на заказ зашифрованными телефонами уголовным преступлением. Как декларируется, эта мера поможет правоохранительным органам бороться с организованной преступностью.

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Предложение включено в документ, опубликованный Министерством внутренних дел. В первую очередь предлагается признать уголовным преступлением «изготовление, модификацию, поставку, предложение поставки и хранение предметов для использования в тяжких преступлениях». В документе указывается на несколько конкретных пунктов: маскировка транспортных средств, используемая для сокрытия незаконных товаров; цифровые шаблоны для 3D-печати огнестрельного оружия; таблеточные прессы, используемые в торговле наркотиками; и «сложные устройства зашифрованной связи, используемые для содействия организованной преступности».

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Такое изменение в законодательстве будет криминализовать владение зашифрованным телефоном, его продажу или изготовление для использования в преступных целях. В этом смысле страна планирует соответствовать общемировым тенденциям. Например, в США прокуратура традиционно использует законы, принятые в свое время для борьбы с главарями мафии и рассматривает компании, владеющие шифрованными телефонами как преступные организации. Власти Нидерландов обвиняют продавцов криптофонов в отмывании денег, хотя и не наказывают за сам факт владения такими устройствами. Объединенные Арабские Эмираты также наказывают продавцов технологий, не одобренных государством.

Предложение уже критикуют, указывая на то, что использовать криптофоны могут и бизнесмены, и адвокаты, и независимые журналисты.

Тем не менее, МВД страны утверждает, что «эти положения не будут применяться ни к коммерчески доступным мобильным телефонам, ни к доступным на них зашифрованным приложениям для обмена сообщениями».