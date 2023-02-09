Ученые реконструировали облик набатейской женщины I века до н.э.

Команда из археологов, антропологов, скульпторов и судмедэкспертов реконструировала облик набатейской женщины, жившей в I веке до н.э. Бюст будет выставлен в Центре приема гостей археологического памятника Аль-Ула в Саудовской Аравии.
Набатеи появились на политической сцене Ближнего Востока в III-II вв. до н.э. Племена этого народа покинули Аравийский полуостров и закрепились на юге современных Израиля и Иордании. После нескольких веков независимости набатеи стали подданными Римской империи, а с появлением ислама в VII веке н.э. окончательно исчезли. За это время набатеи смогли создать продвинутую культуру и оставить ряд памятников, в том числе знаменитый скальный храм в Петре.
Тем не менее в набатейской археологии есть ряд пробелов.
«Одна из проблем набатейской археологии и изучения людей заключается в том, что нам не хватает их изображений. Они не очень часто изображаются в собственном искусстве, и в течение многих десятилетий люди, работавшие на набатейских археологических раскопках, нечасто находили человеческие останки», — рассказал Кристофер А. Таттл, один из участников проекта.
Останки женщины по имени Хинат, ставшие основой для реконструкции, были найдены в гробнице на окраине древнего города Хегра. В свое время это был один из крупнейших торговых центров Аравийского полуострова. Ученые полагают, что она умерла примерно в I веке до н.э.
Сперва авторы проекта тщательно проанализировали останки Хинат, найденные археологами. Ученые извлекли из скелета всю возможную информацию о ее внешнем виде с помощью компьютерной томографии. Однако некоторые элементы — цвет глаз и морщины, например — реконструировать невозможно, поэтому авторы прибегли к максимально правдоподобным художественным допущениям. 3D-модель женщины ученые подготовили и утвердили в июле 2020 года, после чего приступили к изготовлению физической реконструкции. В работе принимали участие археологи, антропологи, художники-скульпторы и судмедэксперты.
Ученые отмечают, что это первая реконструкция лица представителей данного народа.
«Для многих людей они до сих пор остаются довольно загадочной цивилизацией. Я надеюсь, что этот проект позволит людям взаимодействовать с лицами, персонажами, историей набатеев гораздо глубже, чем представлялось ранее», — прокомментировала Хелен МакГоран, куратор проекта.