Ученые реконструировали облик набатейской женщины I века до н.э.

Команда из археологов, антропологов, скульпторов и судмедэкспертов реконструировала облик набатейской женщины, жившей в I веке до н.э. Бюст будет выставлен в Центре приема гостей археологического памятника Аль-Ула в Саудовской Аравии.

Фото: Inscience.news Inscience.news

Набатеи появились на политической сцене Ближнего Востока в III-II вв. до н.э. Племена этого народа покинули Аравийский полуостров и закрепились на юге современных Израиля и Иордании. После нескольких веков независимости набатеи стали подданными Римской империи, а с появлением ислама в VII веке н.э. окончательно исчезли. За это время набатеи смогли создать продвинутую культуру и оставить ряд памятников, в том числе знаменитый скальный храм в Петре.

Видео дня

Тем не менее в набатейской археологии есть ряд пробелов.

«Одна из проблем набатейской археологии и изучения людей заключается в том, что нам не хватает их изображений. Они не очень часто изображаются в собственном искусстве, и в течение многих десятилетий люди, работавшие на набатейских археологических раскопках, нечасто находили человеческие останки», — рассказал Кристофер А. Таттл, один из участников проекта.

Останки женщины по имени Хинат, ставшие основой для реконструкции, были найдены в гробнице на окраине древнего города Хегра. В свое время это был один из крупнейших торговых центров Аравийского полуострова. Ученые полагают, что она умерла примерно в I веке до н.э.

Сперва авторы проекта тщательно проанализировали останки Хинат, найденные археологами. Ученые извлекли из скелета всю возможную информацию о ее внешнем виде с помощью компьютерной томографии. Однако некоторые элементы — цвет глаз и морщины, например — реконструировать невозможно, поэтому авторы прибегли к максимально правдоподобным художественным допущениям. 3D-модель женщины ученые подготовили и утвердили в июле 2020 года, после чего приступили к изготовлению физической реконструкции. В работе принимали участие археологи, антропологи, художники-скульпторы и судмедэксперты.

Ученые отмечают, что это первая реконструкция лица представителей данного народа.