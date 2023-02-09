Занятия музыкой связали с высоким риском развития психических заболеваний

Группа ученых из Института эмпирической эстетики Макса Планка во Франкфурте-на-Майне установили, что занятия музыкой указывают на повышенный риск развития психических заболеваний. Результаты исследования авторы изложили в статье, опубликованной в журнале Translational Psychiatry.

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К таким выводам авторы пришли, проведя эксперимент с участием 5 тыс. близнецов. Исследователи собрали данные об их вовлеченности в музыку (умении играть на музыкальных инструментах), диагнозах психического здоровья, а также о творческих и спортивных достижениях. Ученые также собрали данные для определения генетического риска ряда психических заболеваний и генетической предрасположенности к музыкальности.

Как оказалось, участники с более высоким генетическим риском депрессии и биполярного расстройства в среднем чаще занимались музыкой и выступали. Участники с более сильной генетической предрасположенностью к музыкальности имели несколько более высокий риск развития депрессии, вне зависимости от того, занимались они музыкой профессионально или любительски.