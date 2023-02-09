В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
34 минуты назад

Ученые связали увлечение музыкой с повышенным риском развития психических заболеваний

Газета.Ru

Группа ученых из Института эмпирической эстетики Макса Планка во Франкфурте-на-Майне установили, что занятия музыкой указывают на повышенный риск развития психических заболеваний. Результаты исследования авторы изложили в статье, опубликованной в журнале Translational Psychiatry.

Занятия музыкой связали с высоким риском развития психических заболеваний
Фото: UnsplashUnsplash

К таким выводам авторы пришли, проведя эксперимент с участием 5 тыс. близнецов. Исследователи собрали данные об их вовлеченности в музыку (умении играть на музыкальных инструментах), диагнозах психического здоровья, а также о творческих и спортивных достижениях. Ученые также собрали данные для определения генетического риска ряда психических заболеваний и генетической предрасположенности к музыкальности.

Как оказалось, участники с более высоким генетическим риском депрессии и биполярного расстройства в среднем чаще занимались музыкой и выступали. Участники с более сильной генетической предрасположенностью к музыкальности имели несколько более высокий риск развития депрессии, вне зависимости от того, занимались они музыкой профессионально или любительски.

По словам ученых, взаимосвязь отражает называемую горизонтальную плейотропию — когда один или несколько генов влияют сразу на несколько показателей.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители