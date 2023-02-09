Обнаружены останки крупнейшего пингвина в истории Земли

Палеонтологи обнаружили в Новой Зеландии окаменевшие останки самого крупного пингвина из всех, когда-либо живших на Земле. Он весил более 150 кг, сообщает Journal of Paleontology.
Пингвин принадлежал к ранее неизвестному виду, которому присвоили научное название Kumimanu fordycei. Он был найден вместе с останками восьми других пингвинов внутри пляжных валунов в Северном Отаго (Южный остров). Пять пингвинов принадлежали к новому виду Petradyptes stonehousei, еще одного идентифицировали как Kumimanu biceae, двое остались неопознанными. Пингвины жили в период от 59,5-55,5 млн лет назад.
Исследования показали, что при жизни Kumimanu fordycei весил в 154 кг – в три раза больше, чем современные императорские пингвины.
«Согласно нашим анализам, K. fordycei – самый крупный из известных на данный момент пингвинов», – отметил автор исследования палеонтолог Дэниел Ксепка.
Ученые предположили, что он, вероятно, являлся одним из наиболее ранних древних пингвинов. У него были сравнительно примитивные кости плавников. Во многих отношениях пингвин напоминал современных морских птиц, которые способны хорошо плавать и нырять. При этом, по мнению исследователей, способность подниматься в воздух он уже утратил.
Открытие позволит лучше представить себе эволюцию нелетающих птиц. Считается, что они окончательно отказались от полетов в пользу плавания около 60 млн лет назад – незадолго до появления вида Kumimanu fordycei. У ранних пингвинов уже не было крыльев, но еще не было эффективных ласт, позволяющих развивать в воде большую скорость.
Огромные размеры K. fordycei показывают, что на ранних стадиях эволюции у пингвинов также развивался гигантизм. Новая Зеландия была очень благоприятным местом для их проживания, так как до появления людей на островах у пингвинов не было естественных врагов.
Согласно данным исследований, гигантские пингвины вымерли около 27 млн лет назад. Ученые до сих пор не знают, что стало причиной их исчезновения.
Ранее стало известно, что Новая Зеландия является прародиной всех пингвинов. С ней оказались связаны и ныне живущие, и вымершие виды.