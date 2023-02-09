Обнаружены останки крупнейшего пингвина в истории Земли

Палеонтологи обнаружили в Новой Зеландии окаменевшие останки самого крупного пингвина из всех, когда-либо живших на Земле. Он весил более 150 кг, сообщает Journal of Paleontology.

Пингвин принадлежал к ранее неизвестному виду, которому присвоили научное название Kumimanu fordycei. Он был найден вместе с останками восьми других пингвинов внутри пляжных валунов в Северном Отаго (Южный остров). Пять пингвинов принадлежали к новому виду Petradyptes stonehousei, еще одного идентифицировали как Kumimanu biceae, двое остались неопознанными. Пингвины жили в период от 59,5-55,5 млн лет назад.

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Исследования показали, что при жизни Kumimanu fordycei весил в 154 кг – в три раза больше, чем современные императорские пингвины.

«Согласно нашим анализам, K. fordycei – самый крупный из известных на данный момент пингвинов», – отметил автор исследования палеонтолог Дэниел Ксепка.

Ученые предположили, что он, вероятно, являлся одним из наиболее ранних древних пингвинов. У него были сравнительно примитивные кости плавников. Во многих отношениях пингвин напоминал современных морских птиц, которые способны хорошо плавать и нырять. При этом, по мнению исследователей, способность подниматься в воздух он уже утратил.

Открытие позволит лучше представить себе эволюцию нелетающих птиц. Считается, что они окончательно отказались от полетов в пользу плавания около 60 млн лет назад – незадолго до появления вида Kumimanu fordycei. У ранних пингвинов уже не было крыльев, но еще не было эффективных ласт, позволяющих развивать в воде большую скорость.

Огромные размеры K. fordycei показывают, что на ранних стадиях эволюции у пингвинов также развивался гигантизм. Новая Зеландия была очень благоприятным местом для их проживания, так как до появления людей на островах у пингвинов не было естественных врагов.

Согласно данным исследований, гигантские пингвины вымерли около 27 млн лет назад. Ученые до сих пор не знают, что стало причиной их исчезновения.