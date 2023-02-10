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24 минуты назад

Борисов: Россия передаст Ирану еще "небольшой тираж" спутников

Газета.Ruиещё 2

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что Россия может передать «небольшой тираж» спутников Ирану, в интервью РИА Новости.

Борисов: «Россия может передать Ирану небольшой тираж спутников»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Борисова, Ирану могут быть переданы спутники такого же типа, как уже переданный Тегерану в августе 2022 года «Хайям».

Планируется развитие подобного сотрудничества с Анголой, Алжиром, Вьетнамом и странами арабского Востока.

В октябре 2022 года с космодрома Байконур в Казахстане был запущен российский спутник AngoSat-2 для Анголы.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили о планах выйти на производство по спутнику ежедневно к 2030 году. Это потребует разработки универсальной аппаратуры для спутников и кратного увеличения темпов их производства. Сейчас в космопарке России 190 таких спутников. В США ежегодно выпускают 1000 спутников, в Китае — 450, в России — 42. В настоящее время Россия занимает 3,5% глобального рынка космических услуг.

Наука и техника,Космодром "Восточный",Юрий Борисов,Роскосмос,
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