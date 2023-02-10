Борисов: «Россия может передать Ирану небольшой тираж спутников»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что Россия может передать «небольшой тираж» спутников Ирану, в интервью РИА Новости.

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По словам Борисова, Ирану могут быть переданы спутники такого же типа, как уже переданный Тегерану в августе 2022 года «Хайям».

Планируется развитие подобного сотрудничества с Анголой, Алжиром, Вьетнамом и странами арабского Востока.

В октябре 2022 года с космодрома Байконур в Казахстане был запущен российский спутник AngoSat-2 для Анголы.