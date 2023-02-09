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28 минут назад

iPhone «сдал» полиции пьяного водителя

Газета.Ru

В Новой Зеландии пьяный водитель был задержан полицией после того, как его iPhone автоматически вызвал службу спасения. Об этом сообщает портал Apple Insider.

iPhone «сдал» полиции пьяного водителя
Фото: UnsplashUnsplash

Известно, что 46-летний автомобилист из Новой Зеландии ночью врезался в дерево, после чего функция обнаружения ДТП в iPhone 14 самостоятельно позвонила в экстренные службы.

Водитель заявил диспетчеру, что полиции не о чем беспокоиться. Однако на горячей линии заподозрили неладное и направили к месту полицию.

Прибывшие офицеры попытались провести алкогольное освидетельствование. Мужчина отказывался и проявлял агрессию, в результате чего был арестован.

Система обнаружения ДТП появилась в смартфонах Apple вместе с выходом iPhone 14. Эта функция использует датчики и алгоритмы для определения автомобильной аварии.

Наука и техника,Apple,
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