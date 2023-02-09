iPhone «сдал» полиции пьяного водителя

В Новой Зеландии пьяный водитель был задержан полицией после того, как его iPhone автоматически вызвал службу спасения. Об этом сообщает портал Apple Insider.

Фото: Unsplash Unsplash

Известно, что 46-летний автомобилист из Новой Зеландии ночью врезался в дерево, после чего функция обнаружения ДТП в iPhone 14 самостоятельно позвонила в экстренные службы.

Водитель заявил диспетчеру, что полиции не о чем беспокоиться. Однако на горячей линии заподозрили неладное и направили к месту полицию.

Прибывшие офицеры попытались провести алкогольное освидетельствование. Мужчина отказывался и проявлял агрессию, в результате чего был арестован.