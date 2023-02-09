Россия выполнила 100 успешных космических пусков подряд

Запуск с Байконура ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-22" стал для России сотым успешным пуском подряд, продолжив рекордную серию. Об этом сообщили в четверг в Роскосмосе.

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"С октября 2018 года по настоящее время проведено 100 подряд успешных пусков российских космических ракет-носителей", - говорится в сообщении госкорпорации.

Там отмечается, что 46 из успешных стартов выполнено с космодрома Байконур, 36 - с Плесецка, а также 9 с космодрома Восточный и столько же - из Гвианского космического центра.

Из этих пусков 82 были осуществлены с помощью ракет-носителей семейства "Союз", 11 - с помощью ракет "Протон-М", 4 - с помощью ракет семейства "Ангара". Также три старта пришлись на ракеты-носители "Рокот".