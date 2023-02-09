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56 минут назад

В Солнечной системе открыли новую систему колец

Мир24

Ученые обнаружили ранее неизвестную кольцевую систему вокруг карликовой планеты на краю Солнечной системы. Она расположена гораздо дальше от родительского тела, чем остальные, и может поставить под сомнение существующие теории формирования объектов такого рода, сообщает Nature.

В Солнечной системе открыли новую систему колец
Фото: МИР 24МИР 24

Кольца вращаются вокруг планеты под названием Квавар, которая примерно вдвое меньше Плутона. Астрономы смогли открыть их с помощью HiPERCAM – сверхчувствительной высокоскоростной камеры, установленной на крупнейшем в мире оптическом телескопе Gran Telescopio Canarias (GTC) в Ла-Пальме.

Кольца являются слишком маленькими и тусклыми, чтобы их можно было непосредственно увидеть на снимках. Ученые наблюдали, как Квавар временно заслонил свет фоновой звезды, проходя между ней и Землей. Затемнение длилось менее минуты. Перед ним и после него также зафиксировали два перерыва в освещении, что, по мнению астрономов, указывает на систему колец.

Кольцевые системы относительно редки вокруг Солнца. Известно, что ими обладают Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун. Кроме того, кольца вращаются вокруг карликовых планет Харикло и Хаумеа. Во всех случаях кольцевые системы существуют благодаря близости к родительскому телу, так как приливные силы препятствуют срастанию частиц в один плотный спутник.

Между тем кольцевая система Квавара расположена на расстоянии более семи планетарных радиусов над поверхностью. Это в два раза превышает теоретический максимальный предел для существования колец. Открытие может заставить ученых переосмыслить теории образования колец.

Ранее сообщалось, что в Солнечной системе зафиксировали крупное извержение. Его источником стала ледяная комета.

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