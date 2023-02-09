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59 минут назад

Reuters: Twitter отстал от других платформ в борьбе с дезинформацией

ТАСС

Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, за последние полгода отстала от других платформ в борьбе с дезинформацией. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на оценки Европейской комиссии (ЕК).

Reuters: Twitter отстал от других платформ в борьбе с дезинформацией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

К подобному выводу в Брюсселе пришли после изучения отчетов крупнейших технологических компаний о проделанной за это время работе по соблюдению положений Кодекса по борьбе с дезинформацией Евросоюза (ЕС). Доклады, представленные, в частности, Google, Microsoft, TikTok и корпорацией Meta (признана в РФ экстремистской), включали данные о количестве или стоимости политической рекламы, а также выявленных случаях манипулятивного поведения.

По словам замглавы ЕК по вопросам ценностей и транспарентности Веры Юровой, "согласно отчету Twitter, он отстает от других [платформ]". Она заявила "о необходимости выполнять положения кодекса [по борьбе с дезинформацией]". Юрова также отметила отсутствие в докладе соцсети информации о ее обязательствах по расширению полномочий фактчекеров.

В июне 2022 года ЕК подписала с 34 онлайн-структурами обновленный Кодекс по борьбе с дезинформацией. В числе подписантов запрещенная в России Meta, Google, Twitter, TikTok, Microsoft. Основой документа является создание сети фактчекеров, которые получат фактически неограниченные возможности сортировки и исключения из онлайн-среды сведений, которые будут ими расценены как дезинформация. Обновленная версия кодекса по борьбе с дезинформацией ставит задачи исключения дезинформации из рекламных систем предложения контента, создание алгоритмов выявления дезинформации, предоставление расширенных инструментов пользователям для маркировки контента как дезинформации. Кроме того, ЕК связала кодекс с законом о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который позволяет регулирующим органам ЕС выписывать компаниям штрафы, достигающие 6% от их общего оборота.

Наука и техника,Google,Еврокомиссия,Microsoft,ЕС,
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