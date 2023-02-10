Роскосмос: Россия выполнила 100 подряд успешных пусков космических ракет-носителей

Компания SpaceX провела успешное наземное испытание двигателей самой мощной из своих ракет. В рамках теста был проведен так называемый статический запуск ракеты-носителя Super Heavy, сообщает The New York Times.

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Ракета Super Heavy была разработана для того, чтобы вывести космический корабль следующего поколения SpaceX Starship на орбиту. Когда топливо начало поступать в ракету, пусковой стенд окутали облака пара. По мере того как баки заполнялись ультрахолодным топливом, вокруг ракеты также возникли кольца инея.

Затем двигатели включились и через несколько секунд прекратили свою работу. Представители SpaceX заявили, что тест прошел успешно и продлился столько, сколько планировалось. Ракета-носитель и пусковой стенд остались в хорошем состоянии.

Глава SpaceX Илон Маск отметил, что два из 33 двигателей ракеты во время запуска отключились, но оставшихся мощностей все равно хватит для выхода на орбиту.