Роскосмос: Россия выполнила 100 подряд успешных пусков космических ракет-носителей

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2 часа назад

SpaceX успешно испытала двигатели сверхмощной ракеты-носителя

Мир24иещё 3

Компания SpaceX провела успешное наземное испытание двигателей самой мощной из своих ракет. В рамках теста был проведен так называемый статический запуск ракеты-носителя Super Heavy, сообщает The New York Times.

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Фото: Мир24Мир24

Ракета Super Heavy была разработана для того, чтобы вывести космический корабль следующего поколения SpaceX Starship на орбиту. Когда топливо начало поступать в ракету, пусковой стенд окутали облака пара. По мере того как баки заполнялись ультрахолодным топливом, вокруг ракеты также возникли кольца инея.

Затем двигатели включились и через несколько секунд прекратили свою работу. Представители SpaceX заявили, что тест прошел успешно и продлился столько, сколько планировалось. Ракета-носитель и пусковой стенд остались в хорошем состоянии.

Глава SpaceX Илон Маск отметил, что два из 33 двигателей ракеты во время запуска отключились, но оставшихся мощностей все равно хватит для выхода на орбиту.

В начале января 2023 года SpaceX отправила на орбиту 114 малых спутников. Для запуска использовали ракету Falcon 9.

Наука и техника,Космодром "Восточный",Илон Маск,SpaceX,
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