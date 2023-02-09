Google выпустила первую сборку Android 14

Немногие производители успели обновить свои смартфоны до Android 13, а Google уже выпустила первую тестовую сборку Android 14 для разработчиков.

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Установить Android 14 Developer Preview могут владельцы смартфонов линейки Pixel 4a 5G и новее. При этом стоит отметить, что на данный момент изменений в ней, в сравнении с актуальной стабильной версией системы, не так уж и много.

Пожалуй, главным апдейтом Android 14 является оптимизация и реализация переключения звука между устройствами. Кроме того, максимальное масштабирование было увеличено со 130% до 200%, что гарантирует отсутствие трудностей у пользователей при чтении текста в таком масштабе.

Скачать предварительную версию Android 14 Developer Preview можно на сайте Google перейдя по ссылке.