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28 минут назад

Недорогой смартфон среднего класса Samsung Galaxy A34 рассекретили до анонса

Ferra.ru

Уже совсем скоро Samsung представит новый недорогой среднебюджетник — Galaxy A34. Об этом говорит хотя бы тот факт, что инсайдеры «слили» всю основную информацию о нём.

Недорогой смартфон Samsung Galaxy A34 рассекретили до анонса
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, источник SnoopyTech поделился информацией о цвете и вариантах внутренней памяти грядущей новинки. По словам инсайдера, смартфон будет доступен в четырёх цветовых вариантах — Awesome Silver, Awesome Violet, Awesome Lime и Awesome Graphite.

При этом на выбор покупателей предложат две конфигурации: 6/128 ГБ и 6/256 ГБ. Вместе с тем ожидается, что устройство получит 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Работать же аппарат будет под управлением Android 13 на базе One UI 5.

Ferra.ru

Напомним, что ранее в Сети всплыла информация, согласно которой Galaxy A34 получит тройную основную камеру с главным 48 Мп модулем и фронтальную камеру на 13 Мп. Ёмкость аккумулятора новинки составит 5000 мАч, а скорость быстрой зарядки — 25 Вт.

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