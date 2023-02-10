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1 час назад

У Windows 11 нашли шпионские наклонности

Lenta.ruиещё 1

Windows 11 может собирать большее количество данных без ведома пользователя. Об этом в своем видео рассказал автор YouTube-канала PC Security Channel.

У Windows 11 нашли шпионские наклонности
Фото: ТАССТАСС

Энтузиаст сравнил, сколько данных о пользователе и компьютере собирают ОС от Microsoft 2021 и 2001 годов выпуска — Windows 11 и XP соответственно. В ходе эксперимента блогер обнаружил, что у актуальной системы есть «шпионские наклонности» — операционная система собирает большое количество информации.

В рамках тестирования автор установил обе системы на новые ноутбуки, ранее не использовавшиеся для работы, и проверил исходящий трафик с помощью утилиты Wireshark. Оказалось, что при запуске новая ОС начала подключаться ко многим сервисам Microsoft, включая MSN, поисковую систему Bing и «Центр обновления Windows». Автор нашел доказательства того, что система отправила данные сторонним компаниям — Steam, McAfee и Comscore ScorecardResearch.com.

Для сравнения, 20-летняя Windows XP при запуске отправила данные только на сервер Windows Update, таким образом проверив наличие актуальных обновлений. По словам блогера, даже при активации безопасного режима Windows 11 может собрать и отправить большое количество данных третьим лицам.

В начале февраля пользователи Windows 10 пожаловались на навязчивую рекламу Microsoft. Выяснилось, что уведомления появляются при включении компьютера и отключить их проблематично.

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