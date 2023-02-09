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27 минут назад

Российские космонавты на МКС напечатали шахматные фигуры на 3D-принтере

Мир24

Российские космонавты на МКС провели порядка 30 сеансов печати на 3D-принтере. Об этом рассказал член российского экипажа Сергей Прокопьев, передает телеканал «МИР 24».

Российские космонавты на МКС напечатали шахматные фигуры на 3D-принтере
Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

«Мы уже напечатали несколько тестовых фигур. Есть и шахматные фигуры, и уже начинаем печатать специальные кронштейны, которые нам помогут в мониторинге, в состыковке», – сказал Прокопьев.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что транспортный корабль «Союз МС-22», у которого во время полета в космосе получил повреждения радиатор, вернется на Землю в беспилотном режиме в марте. Разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля «Союз МС-22» произошла 15 декабря. Из-за этого миссия Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта НАСА Фрэнка Рубио была продлена.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Сергей Прокопьев,Роскосмос,NASA,
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