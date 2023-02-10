Twitter зарабатывает миллионы долларов на ранее забаненных аккаунтах

Согласно новому исследованию Центра по противодействию цифровой ненависти (CCDH), Twitter получает до 19 млн долларов в год от рекламы на 10 аккаунтах, которые когда-то были заблокированы на платформе.

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В отчете рассматривалось текущее взаимодействие с 10 аккаунтами, которые ранее были заблокированы " за "публикацию ненавистнического контента и опасных заговоров". Аккаунты, как сообщается, были восстановлены после того, как Илон Маск купил Twitter.

Чтобы оценить охват аккаунтов, CCDH проанализировал почти 10 000 их твитов за 47 дней в декабре 2022 и январе 2023 года.