Евросоюз может ужесточить правила в отношении популярной соцсети

Страны Европейского союза могут ввести более жесткие правила регулирования популярной соцсети TikTok. Об этом в среду, 8 февраля, пишет Reuters.
Отмечается, что еще в 2020 году в пресс-службе TikTok рассказали о большой популярности приложения в европейских странах. По словам представителей соцсети, ее аудитория достигла в макрорегионе 100 млн человек.
По данным агентства, в силу того, что количество пользователей превысило порог в 45 млн, установленный Европейским актом о цифровых услугах, ЕС может ввести более строгие правила.
В частности, по отношению к таким платформам предусматривается внешний и независимый аудит, предоставление необходимой информации властям и исследователям.
В том случае, если требования будут проигнорированы, компаниям может грозить штраф до 6% от оборота.
Уточняется, что в 2023 году представители онлайн-платформ и поисковых систем должны будут представить отчеты Еврокомиссии 17 февраля.
Ранее сообщалось, что российский ФК «Зенит» набрал в TikTok 1 млн лайков. Петербуржцы также стали лидерами по числу подписчиков. На их страницу в соцсети подписались 3,5 млн человек.