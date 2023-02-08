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50 минут назад

Евросоюз может ужесточить правила в отношении популярной соцсети

Илья Родин

Страны Европейского союза могут ввести более жесткие правила регулирования популярной соцсети TikTok. Об этом в среду, 8 февраля, пишет Reuters.

Евросоюз может ужесточить правила в отношении популярной соцсети
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что еще в 2020 году в пресс-службе TikTok рассказали о большой популярности приложения в европейских странах. По словам представителей соцсети, ее аудитория достигла в макрорегионе 100 млн человек.

По данным агентства, в силу того, что количество пользователей превысило порог в 45 млн, установленный Европейским актом о цифровых услугах, ЕС может ввести более строгие правила.

В частности, по отношению к таким платформам предусматривается внешний и независимый аудит, предоставление необходимой информации властям и исследователям.

В том случае, если требования будут проигнорированы, компаниям может грозить штраф до 6% от оборота.

Уточняется, что в 2023 году представители онлайн-платформ и поисковых систем должны будут представить отчеты Еврокомиссии 17 февраля.

Ранее сообщалось, что российский ФК «Зенит» набрал в TikTok 1 млн лайков. Петербуржцы также стали лидерами по числу подписчиков. На их страницу в соцсети подписались 3,5 млн человек.

Наука и техника,Зенит,Еврокомиссия,ЕС,
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