Российские ученые улучшили материал для костных имплантатов

«Содержащиеся в теле человека фосфаты принадлежат в основном двум структурным типам: гидроксиапатит и витлокит. Мы стали изучать материалы на основе витлокита, потому что он лучше растворим по сравнению с гидроксиапатитом, и именно это свойство позволяет добиться формирования новой костной ткани в приемлемое время. При этом мы хотели не только свести к минимуму отторжение материалов организмом, но и наделить имплантаты другими способностями: стимулировать деление клеток, улучшать дальнейшее заживление пораженного участка, оказывать антибактериальное действие», – рассказал один из авторов работы, доцент кафедры химической технологии и новых материалов химического факультета МГУ Дина Дейнеко.