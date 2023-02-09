В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
29 минут назад

Российские ученые усовершенствовали материал для костных имплантатов

Газета.Ruиещё 1

Группа ученых химического факультета МГУ, ИМЕТ РАН, МНИОИ им. Герцена и ПМГМУ им. Сеченова установила, что фосфатные костные имплантаты, содержащие стронций, лучше приживаются. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МГУ.

Российские ученые улучшили материал для костных имплантатов
Фото: Газета.ruГазета.ru

Все кости состоят из фосфатов. Обычно для имплантации ученые используют различные материалы, в том числе фосфатной керамики. Однако схожий с костью состав не исключает возможности отторжения протеза организмом, что приносит пациенту дополнительные проблемы и расходы.

«Содержащиеся в теле человека фосфаты принадлежат в основном двум структурным типам: гидроксиапатит и витлокит. Мы стали изучать материалы на основе витлокита, потому что он лучше растворим по сравнению с гидроксиапатитом, и именно это свойство позволяет добиться формирования новой костной ткани в приемлемое время. При этом мы хотели не только свести к минимуму отторжение материалов организмом, но и наделить имплантаты другими способностями: стимулировать деление клеток, улучшать дальнейшее заживление пораженного участка, оказывать антибактериальное действие», – рассказал один из авторов работы, доцент кафедры химической технологии и новых материалов химического факультета МГУ Дина Дейнеко.

Чтобы достичь этих целей, научная группа создавала материал, содержащий ионы стронция в разных количествах. В результате серии экспериментов ученые смогли не только получить усовершенствованный материал для имплантатов, но и отработать новый подход к исследованию биологических свойств этого класса соединений.

Полученные данные вместе с разработанным подходом к изучению биологических свойств фосфатов позволят создать материалы с высоким показателем биосовместимости.

Наука и техника,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители