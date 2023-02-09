Российские ученые улучшили материал для костных имплантатов

Группа ученых химического факультета МГУ, ИМЕТ РАН, МНИОИ им. Герцена и ПМГМУ им. Сеченова установила, что фосфатные костные имплантаты, содержащие стронций, лучше приживаются. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МГУ.
Все кости состоят из фосфатов. Обычно для имплантации ученые используют различные материалы, в том числе фосфатной керамики. Однако схожий с костью состав не исключает возможности отторжения протеза организмом, что приносит пациенту дополнительные проблемы и расходы.
«Содержащиеся в теле человека фосфаты принадлежат в основном двум структурным типам: гидроксиапатит и витлокит. Мы стали изучать материалы на основе витлокита, потому что он лучше растворим по сравнению с гидроксиапатитом, и именно это свойство позволяет добиться формирования новой костной ткани в приемлемое время. При этом мы хотели не только свести к минимуму отторжение материалов организмом, но и наделить имплантаты другими способностями: стимулировать деление клеток, улучшать дальнейшее заживление пораженного участка, оказывать антибактериальное действие», – рассказал один из авторов работы, доцент кафедры химической технологии и новых материалов химического факультета МГУ Дина Дейнеко.
Чтобы достичь этих целей, научная группа создавала материал, содержащий ионы стронция в разных количествах. В результате серии экспериментов ученые смогли не только получить усовершенствованный материал для имплантатов, но и отработать новый подход к исследованию биологических свойств этого класса соединений.
Полученные данные вместе с разработанным подходом к изучению биологических свойств фосфатов позволят создать материалы с высоким показателем биосовместимости.