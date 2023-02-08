В Арктике зафиксировали афтершоки землетрясения в Турции

Афтершоки разрушительного землетрясения, случившегося в Турции, были зафиксированы и в российской Арктике. Об этом сообщила завлабораторией сейсмологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН Галина Антоновская, ее слова приводит ТАСС.

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По словам Антоновской, сейсмостанции по всей Арктике продолжают фиксировать отголоски землетрясения, и эти данные будут использованы российскими учеными при изучении литосферы региона.

«Станции архангельской сети зафиксировали это событие, и мы продолжаем сейчас фиксировать афтершоки. (...) Зафиксировали и на Новой Земле, и на Земле Франца-Иосифа, и на Северной Земле. (...) Это землетрясение записано (...) и, конечно, будет учтено», — рассказала сейсмолог.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные толчки также ощущались в Сирии, на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.